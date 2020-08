Das Highlight des Kremser Beethoven-Jahres fällt nicht der Coronakrise zum Opfer: Das Beethoven-Festival der Ludwig Ritter von Köchel Gesellschaft Krems findet vom 17. bis 20. September im Schüttkasten von Schloss Wasserhof statt.

Das Besondere daran: Auf Schloss Wasserhof in Gneixendorf, dem Gut seines Bruders Johann, verbrachte Beethoven im Herbst 1826 den letzten Landaufenthalt seines Lebens. Wo er genau wohnte, ist durch eine Bemerkung des Neffen Karl in den Konversationsheften des Komponisten dokumentiert: „Vor deinen Fenstern ist eine Sonnenuhr“, so der Neffe.

Diese Sonnenuhr an der Fassade von Schloss Wasserhof gibt es noch. Konzertbesucher haben die seltene Gelegenheit, das Ambiente aus der Nähe auf sich wirken zu lassen, denn das Schloss befindet sich heute im Besitz des Architekten Ernst Linsberger, der es bis 2015 umfassend sanierte und sein Privatgelände anlässlich des 250. Geburtstags des Musikgenies für einige Veranstaltungen öffnet.

Das Festival findet im Schüttkasten des Schlosses statt, eröffnet wird es von einem ursprünglich für Mai geplanten Vortrag, in dem Musikwissenschaftler Manfred Permoser Fakten und Fakes rund um Beethovens Gneixendorf-Aufenthalt darlegt.

Vom 18. bis 20. September folgen drei Themenkonzerte, in denen hochkarätige Musiker unter der Moderation von Manfred Permoser dem privaten, dem öffentlichen und dem politischen Beethoven nachspüren.

Da das Platzangebot beschränkt ist, werden alle Konzerte zweimal veranstaltet. Der Kartenverkauf erfolgt über die Website der Köchel-Gesellschaft, es gibt keine reguläre Abendkassa. Für den Vortrag wird um freie Spenden gebeten, die verbindliche Anmeldung für Zählkarten ist ebenfalls auf www.koechelgesellschaft.at möglich.