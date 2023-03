Patientin voll Dankbarkeit: „Er hat mir das Leben gerettet!“

Es begann mit einem Zufallsbefund nach einem Unfall daheim. Heute hat Beate Piewald-Holzmann (43) eine Tumorprothese im linken Bein, ist guter Dinge, bald wieder unbehindert leben zu können – und ist sich sicher: „Primarius Dietmar Dammerer hat mir das Leben, jedenfalls aber mein Bein gerettet!“

Sturz über die Stiegen im Nachhinein ein Glücksfall

Exakt an ihrem Geburtstag, dem 17. November, stürzte die Frau daheim im Haus in Gneixendorf über eine Stiege. Einen Tag später, als das geschwollene linke Knie massive Probleme machte, fuhr sie ins Spital. Erste Diagnose: gutartiger Tumor im Knochen. Da trat der Abteilungsvorstand für Orthopädie und Traumatologie, Dietmar Dammerer, auf den Plan. Er traute der Sache nicht. Eine umfangreiche Biopsie (in Narkose) folgte. Diagnose: Das Gewächs war bösartig und musste raus. Der verheirateten Frau, die Mutter zweier Kinder im Kindergarten- bzw. Volksschulalter ist, drohte die Amputation des Unterschenkels.

In einer vierstündigen Operation wurde am 26. Jänner der Tumor entfernt und eine Prothese eingesetzt. Drei Wochen war Piewald-Holzmann im Krankenhaus, wo sie auf der Station 3B betreut wurde. „Da haben sämtliche Rädchen ineinandergegriffen“, ist sie voll des Lobes über die Betreuung: „Von den Ärzten über die Pflege und die Therapeuten bis zur Psychologin hat alles gepasst. Dass man sich gut aufgehoben fühlt, ist unglaublich wichtig für den Genesungsprozess!“

Dammerer, der seine Patientin beim NÖN-Fototermin im Universitätsklinikum wieder traf, freut sich mit ihr über den gelungenen Eingriff, der in Krems so zum ersten Mal vorgenommen wurde. „Es ist da rum gegangen, das Bein zu erhalten und eine Amputation zu verhindern.“ Weiters sei eine „plastische Deckung des Schienbeins, das ja wenig muskelbedeckt ist“, vorgenommen worden. Die Operation kann als voller Erfolg verbucht werden, die Patientin ist guter Dinge.

„Das Tanzen funktioniert noch nicht so gut, oder?“, scherzte Dammerer beim Treffen mit seiner dankbaren Patientin. „Aber beim Opernball 2024 wird es schon klappen!“

