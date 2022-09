Schloss Wasserhof: Beethoven und die Nachwelt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Vom 16. bis zum 18. September lädt die Köchel Gesellschaft zum Beethoven-Festival im Schüttkasten von Schloss Wasserhof.

Das Beethoven-Festival findet zum dritten Mal statt. Severin Endelweber, Obmann der Köchel Gesellschaft, erklärt: „Heuer geht es um Beethoven und die Nachwirkungen. Wir setzen die Wiener Klassiker Haydn, Mozart und Beethoven jeweils in Beziehung zu anderen Komponisten, die für diese kammermusikalische Besetzung geschrieben haben: Werner Pirchner, Erich Wolfgang Korngold und Simon Laks."

Eine Besonderheit des diesjährigen Beethoven-Festivals ist eine Kooperation mit dem Festival Imago Dei: Am Samstag, 17. September, liest Doron Rabinovici einen Text über den Komponisten Simon Laks, der Auschwitz überlebt hat. „Ein super Text, in dem Rabinovici Bezüge zu seiner eigenen Familiengeschichte herstellt und den er heuer bei Imago Dei präsentiert hat", so Endelweber.

Die Konzerte werden von Manfred Permoser moderiert; direkt beim Schloss gibt es ein Buffet.

Tickets sind ab sofort online auf der Webseite www.koechelgesellschaft.at erhältlich.

Im Herbst 1826 verbrachte Beethoven im Schloss seines Bruders Johann in Gneixendorf den letzten Landaufenthalt vor seinem Tod. Vor dem Schloss informieren Schautafeln über Beethovens Zeit in Gneixendorf. Die Dauerausstellung ist frei zugänglich und mit dem Stadtbus (Linie 5) erreichbar.

