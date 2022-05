Unsanfte Landung: Fallschirmspringer schwer verletzt

Es ist spannend, zu beobachten, wie die Fallschirmspringer elegant durch die Luft gleiten und – meistens – sanft landen.

Die Erfahrung, dass das Fallschirmspringen nicht ganz ungefährlich ist, machte ein 33-Jähriger aus Lanzendorf, Bezirk Mistelbach, am 20. Mai gegen 18.15 Uhr in Krems-Gneixendorf. Der Fallschirmsprung-Schüler, der an diesem Tag schon das zweite Mal zu Boden schwebte, dürfte dabei bei der Landung einen entscheidenden Fehler gemacht und die Beine zu sehr angezogen haben. Der Sprung – es war schon der insgesamt zwölfte des Mannes – endete mit einer Bruchlandung.

Der Springer kam diesmal auf dem Allerwertesten auf und brach sich das Steißbein. Nach der Erstversorgung durch seine Kollegen kam er mit dem Roten Kreuz ins Kremser Universitätsklinikum, wo er stationär aufgenommen werden musste.

