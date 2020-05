Dank des Aussetzens der Parkregelungen in der Stadt Krems anlässlich der Corona-Krise ist das Parken in blauer und grüner Zone in Krems bis zum Mittwoch, 6. Mai, gratis.

Über eine mögliche Verlängerung der als Erleichterung für die Innenstadt-Betriebe gedachten Verfügung Bürgermeister Reinhard Reschs muss aber der Gemeinderat entscheiden. Dieser tritt am Abend des 6. Mai um 18 Uhr erstmals im Schulzentrum zusammen. Wegen der Abstandsregeln kann die Sitzung nicht im Rathaus Stein stattfinden. Und auch Besucher sind diesmal nicht zugelassen. Eine Übertragung erfolgt wie immer per Livestream (http://www. krems.gv.at/Livestream_Gemeinderatssitzung).

Ein Antrag, den SPÖ-Verkehrsstadtrat Scheichel einbringen wird, soll sich mit der Thematik befassen. „Der Gemeinderat entscheidet, es ist alles offen“, möchte sich Stadtchef Resch nicht in die Karten blicken lassen. Fest steht, dass – sollte es zu keiner anderen Einigung kommen – am darauffolgenden Tag die Parkregeln der Zeit „vor Corona“ samt Zeitlimits und Gebühren wieder in Kraft sind.

Aktuell – also zumindest noch bis Mittwoch, 6. Mai – gilt, dass sowohl in der blauen Zone (Innenstadt) wie in der grünen keine Gebühren eingehoben werden. Allerdings werden die Kurzparkzeiten (drei Stunden in der blauen Zone, eine Stunde in anderen entsprechend gekennzeichneten Bereichen) sehr wohl überwacht. Eine Parkuhr muss gestellt werden, um straffrei zu bleiben. Den Augen der Parkwächter entgehen auch andere „Sünden“ (Parken in Ladezonen, …) nicht.