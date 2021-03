Vielen ist er noch in lebhafter Erinnerung: Josef „Sepp“ Pichler, aktuell Pfarrer in Groß Siegharts im Bezirk Waidhofen, der 1982 bis 1988 in der Kremser Stadtpfarre St. Veit als Kaplan wirkte, hat mit seinem bereits zweiten Buch „Ich bin Josef, euer Bruder“ einen Volltreffer gelandet.

Das Werk, dessen erste Auflage (1.000 Stück) Ende 2020 innerhalb von drei Wochen vergriffen war, liegt nun in der zweiten Auflage (500 Stück) vor.

Lockdown für bereits zweites Buch genützt

Nach dem Buch „Euer dankbarer Father Joe“ (2016), in dem die Arbeit in der Entwicklungshilfe in der Diözese Koforidua im afrikanischen Staat Ghana (1992 bis 2007) im Mittelpunkt stand, wagte sich der Priester 2020 an sein zweites Werk. Pichler, der vor Kurzem sein 69. Lebensjahr vollendet hat und mit Sommer in Pension gehen wird, nützte den Lockdown, um aus über 100 Beiträgen, die er in sieben Jahren als ORF-Mitarbeiter für die tägliche Drei-Minuten-Sendung „Einfach zum Nachdenken“ geschrieben hat, 80 im Buch zu verewigen.

„Ich wollte damals und will mit dem Buch den Menschen positive Impulse mitgeben“, erklärt Pfarrer Pichler. „In den Sendungen habe ich mich mit Lebensweisheiten und religiösen Themen wie dem Sonnengesang des Franziskus ebenso beschäftigt wie mit der Bergpredigt, der Natur oder einfach dem Alltag der Menschen, zum Beispiel über Bettler und Haftentlassene.“ Viele bleibende Aussagen über christliche Grundwerte sind zwischen den Buchdeckeln versammelt. Illustriert ist es mit zahlreichen Fotos, vornehmlich von Reinhard Hurt, dem Gründer des Fotolaborclubs Groß Siegharts.

Der Erlös aus dem Verkauf geht an die Pfarre Adeemmra in Ghana, in der Sepp Pichler tätig war, an „Schwestern und Brüder, die unsere Hilfe besonders nötig haben“, wie der Autor im Vorwort seines Werkes schreibt.