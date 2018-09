Regen, der bei einer Batterie in einem Altgerät einen Kurzschluss auslöste, war die Ursache eines Brandes im Entsorgungsbetrieb Brantner im Kremser Gewerbepark.

Nachtportier entdeckte den Feuerschein

Es war 3.20 Uhr am Samstag, 22. September, als ein Nachtportier eines Unternehmens im Gewerbepark Feuerschein bemerkte und die Kremser Feuerwehr verständigte. Wie sich rasch herausstellte, war am Lagerplatz der Firma Brantner ein Brand ausgebrochen. Betroffen waren Elektro-Großgeräte, wie Öfen und Waschmaschinen, die bei vorangegangenen Aktionen im Waldviertel gesammelt worden waren.

Keine Gefahr für benachbarte Gebäude

Die Lagerstätte, auf der sich rund 100 Kubikmeter Elektroschrott befanden, grenzte zwar an eine Lagerhalle an, es bestand aufgrund der baulichen Brandschutzmaßnahmen aber keine Gefährdung des Nachbarobjektes. Der Kommandant des ersteintreffenden Feuerwehrfahrzeugs forderte aber zusätzliche Kräfte für den Atemschutzeinsatz an.

Rasch Umweltschutzmaßnahmen gesetzt

Die zum Brandeinsatz ebenfalls alarmierte Betriebsfeuerwehr unterstütze die Löschmaßnahmen durch den Einsatz eines großen Radgreifers, welcher die Schrotthalde zerteilte. Weiters wurde seitens des Betriebes der Abwasserkanal abgesperrt, das Löschwasser aufgefangen und in einen Tank abgepumpt.

180 Liter Löschmittel für Schaumteppich

Nachdem sich der Elektroschrott schlecht löschen ließ, wurde Schaummittel eingesetzt und in letzter Konsequenz ein Mittelschaumteppich über die Schrotthalde gelegt. Rund 180 Liter Schaummittel waren dafür notwendig. Die Arbeiten erfolgten alle unter Verwendung von Atemschutzgeräten. Der Brand konnte nach knapp zwei Stunden vollständig abgelöscht werden.

Brandursache: Masseschluss in Stützbatterie

Mittlerweile liegt auch das Ergebnis der Brandermittler der Exekutive vor. Das Feuer dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgebrochen sein, weil der in der Nacht einsetzender Regen bei einer in einem Gerät enthaltenen Stützbatterie einen Masseschluss verursachte.

