Große „Zeitschäden“: Sanierung der St. Pöltner Brücke startet

Die Donaubrücke Krems (St. Pöltener Brücke) im Zuge der Landesstraße B 37 wurde im Jahr 1969 errichtet. Die Gesamtlänge beträgt 1.377 m.

Zeitschäden machen Arbeiten nötig

Das Brückenobjekt gliedert sich in die beiden Vorlandbrücken (im Norden und im Süden) sowie der Strombrücke. Aufgrund von Zeitschäden sind nun umfangreiche Betoninstandsetzungen an der Tragwerksuntersicht sowie die Erneuerung der Entwässerungsleitungen erforderlich. Die wesentlichen Arbeiten bei der Instandsetzung umfassen Betoninstandsetzungen (Spannbetontragwerke) an der Tragwerksuntersicht die beiden Vorlandtragwerke (Nord + Süd) und bei der Abfahrtsrampe Richtung Mautern.

Belagsinstandsetzungen am Radweg

Weiters erfolgen im Zuge der Sanierung die Instandsetzung der Tagwasserabläufe sowie Korrosionsschutzarbeiten bei der Strombrücke und kleinflächige Belagsinstandsetzungen am Geh- und Radweg. Diese sind - wie von vielen Radfahrern beanstandet - auch aus Gründen der Sicherheit bereits dringend notwendig. Eine Fahrbahninstandsetzung der ersten Fahrspur auf der Vorlandbrücke Süd und partielle Belagsausbesserungen auf der Strombrücke im Bereich der Fahrbahnübergänge runden die Instandsetzungsarbeiten ab.

Keine großen Verkehrsbehinderungen

Die Arbeiten beginnen am Montag, 17. April, und werden voraussichtlich bis Anfang September 2023 andauern. Es wird keine, bzw. nur geringe Verkehrsbeeinträchtigungen mit Tagesbaustellen in der Zeit von 8.30 bis 15.30 Uhr geben. Lediglich in den Sommermonaten - in der schulfreien, verkehrsärmeren Zeit - wird für die Dauer von 26 Kalendertagen eine dauerhafte Fahrstreifenreduktion eingerichtet. Während dieser Maßnahmen steht auch immer einer der beiden Radwege zur Verfügung.

Maßnahmen kosten 3 Millionen Euro

Für das Jahr 2024 sind weitere Instandsetzungsmaßnahmen geplant. So wird ein Korrosionsschutz angebracht, Schrammborde saniert bzw. ersetzt, der Fahrbahnbelag erneuert und die Erneuerung des Geh- und Radwegbelags vorgenommen. Die Gesamtkosten für die Instandsetzungen im Jahr 2023 von rund 3 Millionen Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.