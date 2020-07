Der Kontakt eines Kremsers zu seiner Freundin passte einem 16-jährigen Lehrling aus Großmotten gar nicht. Dies teilte der eifersüchtige Teenager dem vermeintlichen Rivalen mit unschönen Worten über Snap-Chat mit. Der Konter des Kremsers, das müsse doch die Angebetete entscheiden, brachte den Lehrling noch mehr in Rage. Und dem digitalen Schlagabtausch folgte dann ein persönliches Treffen der beiden Jugendlichen am 28. März dieses Jahres beim Kremser Krankenhaus.

Opfer: „Bin im Leben noch nie so gerannt!“

„Nachdem mir seine Freundin gesagt hatte, er habe nur eine große Klappe, dachte ich an eine normale Aussprache. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er auf mich schießt. Ich hatte Hallo gesagt, da lief er auf mich zu, mit einer Waffe in der Hand. Ich schätze aus einer Entfernung aus zehn bis 15 Metern schoss er mehrmals auf mich und schrie dabei, ich solle mich schleichen. Ich fürchtete um mein Leben und bin weggerannt. In meinem ganzen Leben bin ich noch nicht so gerannt. Ich versteckte mich hinter einem Auto, und als er weiter auf mich zuging, bin ich davon“, schilderte das Opfer im Zeugenstand. Als Folgen der Attacke leide es seitdem an Schlafstörungen und Angstzuständen.

Bewährungsstrafe und Therapie für Schützen

Er habe sich nach seiner Forderung, von der Freundin fernzubleiben, bedroht gefühlt und deshalb die Waffe gezogen, erklärte der 16-Jährige vor Gericht. Er gab zu, einen Schuss in den Boden, einen in die Luft und zwei auf den Rivalen abgefeuert zu haben. Es tue ihm leid, beteuerte der Jugendliche. Der 16-Jährige wurde wegen schwerer Nötigung zu fünf Monaten bedingt verurteilt. Und er muss eine Psychotherapie machen.