„Diese Filiale bleibt ab 19. 3. vorübergehend geschlossen.“ Dieser Hinweiszettel hängt am Eingangsportal der Filiale der Bäckerei Hager in der Kremser Innenstadt. Das Wort „vorübergehend“ impliziert eigentlich, dass der Laden in der Unteren Landstraße nach einer gewissen Zeit wieder aufsperrt. Das ist jedoch nicht sicher, wie die NÖN bei Geschäftsführer Wolfgang Hager erfragt hat. Er wisse es ganz einfach nicht.

Den Kremser Standort zu schließen habe einen einfachen Grund gehabt. „Vorher waren wenige Leute in der Innenstadt. Jetzt sind gar keine mehr da“, spricht Hager die Coronakrise an, die die bisherige Situation verstärke. Er übt Kritik am Umgang mit der Kremser Innenstadt: „Viel Spaß macht der Standort nicht. Es ist viel zu spät reagiert worden. Die Innenstadt ist von den Entscheidungsträgern verlassen worden – ganz im Gegensatz zu St. Pölten, wo man weitaus mehr getan hat.“

Von den fünf Mitarbeiterinnen der Kremser Filiale seien zwei in Kurzarbeit und eine in einer anderen Filiale untergebracht worden, eine andere habe gekündigt. „Auch bei uns kam es zu Kündigungen. Diese Zeit erfordert leider sehr schiache Maßnahmen“, sagt Hager.