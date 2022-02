Heftige Kritik an Lampentausch

Einen sofortigen Stopp des laufenden Austausches der Beleuchtungskörper in der Altstadt fordern FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz und ProKS-Mandatar Robert Simlinger. Das Projekt wäre besser und billiger möglich.

Volle Unterstützung gibt es von den beiden für die Umstellung auf LED-Lampen. Doch bei der Auswahl der Beleuchtungskörper und der Lichtfarbe gebe es Probleme.

„Die historischen Gusseisen-Laternen in der Altstadt werden durch Alu-Elemente mit Plexiglas ersetzt“, kritisieren die beiden. Zudem sei das „neue“ Licht weiß und grell. „Es haben sich schon Anrainer darüber geärgert, bei Regen wird man geblendet.“ Simlinger meint, dass man in Wien (Grinzing) gezeigt habe, wie es geht: Ein Chip in der Lampe könne das Licht auf die gewohnte gelbe Farbe ändern.

Weil die alten Laternen auch nach oben leuchteten, was laut einer neuen Verordnung verboten ist, kommen neue. Laut Rosenkranz wäre ein Umrüsten (Aufbringen einer Folie auf das „Glasdach“) günstiger. Geschmack sei subjektiv, aber: „Wir sollten uns bemühen, schöne Dinge in der Altstadt zu erhalten.“ Last not least stört die Politiker, dass man die alten Lampen nicht wenigstens verkauft. Bei Liebhabern werden diese, so Simlinger, zwischen 50 und 500 Euro gehandelt.

Der zuständige Stadtrat Werner Stöberl (SPÖ) tritt dem Vorwurf einer „optisch billigen“ Lösung entgegen. „Die neuen Leuchten bestehen aus hochwertigen, recyclingfähigen Materialien.“ Das Gehäuse sei Alu-Druckguss, pulverbeschichtet, stoßfest und langlebig. „Die im oberen Drittel mattierte Leuchtenabdeckung wirkt blendungsreduzierend.“

„Testlauf“ am Pfarrplatz brachte keine Kritik

Im Zuge des Servicevertrags mit der EVN sei der Tausch von 80 Lampen um 53.000 Euro (inkl. Montage) beschlossen worden. Dass die alten Laternen entsorgt werden, bestätigt Stöberl. Darüber könne man aber noch einmal reden.

Der Stadtrat verweist außerdem auf eine sogenannte „Bemusterung“, die im Vorfeld vorgenommen worden sei. Im Bereich der Pfarrkirche wurden einige neue Laternen angebracht, um den Kremsern das künftige Aussehen zu zeigen. „Da hat es keine Kritik gegeben.“ Daher habe man sich dann, auch unter Einbeziehung des Bundesdenkmalamtes, entschieden. Wenngleich Stöberl zugibt, dass man den „Testlauf“ besser bewerben hätte können.

Rosenkranz und Simlinger wollen die Sache in der Gemeinderatssitzung am 23. Februar jedenfalls gemeinsam zum Thema machen.

