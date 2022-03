Heftige Kritik: Mehrheit gegen Fahrverbot

Werbung Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Ein temporäres Fahrverbot für „Elterntaxis“ und die großzügige Umgestaltung des Hohen Marktes sind die Kernpunkte aus den Beratungsgruppen zur Neuordnung der Mobilität in der Innenstadt, die noch heuer umgesetzt werden sollen. Kontroversiell debattiert wurde nach Bekanntwerden der Vorhabensliste insbesondere das Fahrverbot im Stadtgraben. Die NÖN startete dazu eine Umfrage. Mehr als 60 Prozent der 1.259 abgegeben Stimmen entfielen für ablehnende Antwortoptionen. Die restlichen knapp 40 Prozent empfinden das Fahrverbot für eine gute Idee.

Etliche Reaktionen rief auch die frühestens für 2023 geplante Umsetzung einer Begegnungszone am Ostzipfel der Unteren Landstraße hervor. Rainer Schiffinger etwa, Chef der dort ansässigen Firma Glas Salomon meint, dass alle Maßnahmen auf den – für ihn zu breit ausgefallenen – Stadtbus zurückzuführen seien. Die SPÖ bezeichnet er als „zu eitel, sich diesen Fehler einzugestehen.“ Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) nahm diesbezüglich in der vergangenen Woche schon vorweg, dass es „keinen ersichtlichen Grund zu einer Änderung, weder bei der Linienführung noch den Bussen selbst“ gebe. Kritik übt Schiffinger, der erweitertes Vorstandsmitglied der ÖVP in Krems ist, aber auch an der eigenen Partei. Er fühlt sich im Stich gelassen: „Das war nicht gut gemacht. Unter Erwin Krammer wäre ich nicht so sitzen gelassen worden.“

ÖVP-Wirtschaftsstadtrat und Wirtschaftskammer-Obmann Thomas Hagmann räumt ein: „Wir waren auch total überrascht von diesen Ankündigungen, konnten aber gar nicht reagieren.“ In der Steuerungsgruppe zu der Causa, wo auch die ÖVP vertreten war, habe es geheißen, dass noch keine fixen Ergebnisse vorlägen.

