Zu einer Menschenrettung auf der S 5, der Kremser Umfahrung, musste die FF Krems an der Donau am Samstag, 16. Juni, gegen 11 Uhr, ausrücken.

Rotkreuz-Team versorgte Unfalllenker

Die erste Meldung, dass es eine „eingeklemmte Person“ gebe, stellte sich zum Glück rasch als Irrtum heraus. Trotzdem waren die Helfer, die mit drei Fahrzeugen ausrückten, ebenso gefordert wie die Sanitäter des Roten Kreuzes, das ebenfalls zum Notfallort ausgerückt war. Offenbar hatte der Lenker des vermutlich den Unfall auslösenden Fahrzeugs aus gesundheitlichen Gründen Probleme, selbstständig aus seinem Fahrzeug auszusteigen.

Auf stehenden Pkw aufgefahren

Der Unfall hatte sich auf der S 5, an der Abzweigung zur B 37 Richtung Krems-Nord ereignet. Wie sich zeigte, war offensichtlich ein Pkw mit voller Wucht auf einen Abbieger aufgefahren, der verkehrsbedingt zum Stillstand gekommen war. Der Fahrzeugkommandant des ersteingetroffenen Fahrzeuges stellte fest, dass keine Insassen in den Pkws eingeschlossen waren. Das Notarzt-Team vom Kreuz Krems versorgte den Fahrer und brachte ihn zur Kontrolle in das Universitätsklinikum Krems.

Bald wieder beide Fahrspuren frei

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Polizei bei der Absicherung der Einsatzstelle und bereiteten dann den Abtransport der Unfallfahrzeuge vor. Ein Wrack wurde vom ÖAMTC abtransportiert, den zweiten Pkw brachten die Feuerwehrkräfte mit dem Wechselladefahrzeug von der Einsatzstelle weg. Im Anschluss daran wurden noch Trümmerteile von der Fahrbahn entfernt und ausgetretene Betriebsmittel gebunden.

Einsatz dauerte rund eine Stunde

Schon kurz darauf konnten beide Fahrspuren wieder für den Verkehr freigegeben werden. Rund eine Stunde nach der Alarmierung rückten die Einsatzkräfte wieder von der Unfallstelle ab.

http://www.feuerwehr-krems.at