Vertreter der Stadt Krems und Parteipolitiker bei Blaulichtorganisationen und in den Justizanstalten

Die seit vielen Jahren gepflegte Tradition, dass Bürgermeister Reinhard Resch am Vormittag des 24. Dezember die diensthabenden Teams der Blaulichtorganisationen und der Justizanstalten besucht, wurde auch heuer fortgesetzt. Parallel war auch die ÖVP unterwegs.

Handgemachte Bio-Kekse als Gastgeschenk

Resch besuchte gemeinsam mit seiner SPÖ-Vizebürgermeisterin Eva Hollerer zuerst die Strafvollzugsanstalt Stein, wo die Gäste in Begleitung des Leiters Christian Timm in den zentralen Überwachungsbereichen Kekse (Resch: „Bio und handgemacht!“) abgaben und damit die Empfänger erfreuten. 697 Häftlinge sitzen derzeit in Stein ein, rund 300 Justizwachebeamte und 60 weitere Bedienstete sind mit ihrer Bewachung und Betreuung beschäftigt.

Viele Gespräche mit Justizwachebeamten

Auch der ständig besetzten Krankenstation, wo bis zu 48 Personen Platz finden und 18.000 Pflege- und Arztkontakte im Jahr abgewickelt werden, statteten die Gäste einen Besuch ab. Sie zeigten sich an aktuellen Problemen der Anstalt interessiert und statteten den Bediensteten Dank für ihre nicht immer einfache Arbeit ab.

Überraschung: Nur wenige Frauen in Haft!

Großes Interesse herrschte auch an der zweiten Station des Tages, in der Justizanstalt Krems, wo aktuell 162 Häftlinge einsitzen. Vor allem Hollerer zeigte sich überrascht, dass von diesen nur 14 Frauen sind, obwohl die Kremser Einrichtung auf dem Gebiet der weiblichen Häftlinge auch für den Rayon St. Pölten zuständig ist.

Bei Polizeibeamten ist Flexibilität gefragt

Auch zu den Feiertagen versehen auf der Polizeiinspektion Krems immer mindestens sechs Beamte Dienst, meistens sind es aber zehn, wie Kommandant Herbert Prandtner und Manfred Dornhackl vom Bezirkspolizeikommando bei einem Kaffee erläuterten. Weil der systemisierte Stand von 55 Personen auf der Kremser Dienststelle derzeit leider nur ein frommer Wunsch ist, ist von den Beamten hohe Flexibilität gefordert.

Volles Haus bei den Kremser Silberhelmen

Volles Haus herrschte bei der Feuerwehr, die ihre Türen am 24 .12. für Gäste geöffnet hatte. Dort gab es für Resch und Hollerer Gelegenheit zur Konsumation eines Punsches, ehe es zum Roten Kreuz weiterging. Dort freut man sich im Team um Bezirksstellenleiter Johann Paul Brunner und Stellvertreter Markus Pöschl ja heuer über ein besonderes „Weihnachtsgeschenk“ der Politik: Für den Neubau ab 2019 gibt es endlich „grünes Licht“.

ÖVP-Team mit Taferl auf Weihnachtstour

Ziemlich viel parteipolitischen Touch hatte die parallel laufende Tour der Stadtschwarzen rund um Bundesratsabgeordnete Sandra Kern, Vizebürgermeister Erwin Krammer, ÖVP-Obmann Stadtrat Martin Sedelmaier und Kammerrätin Martina Höllerschmid. Bei deren Besuchen bei den Blaulichtorganisationen – Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz – wurde jeweils demonstrativ ein Partei-Taferl in die Kamera gehalten