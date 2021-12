Heimwegbegleitung: Verein blitzt bei Stadt ab

Der Verein „Coming Home Safe“ erhält keine Unterstützung von der Stadt Krems. Gründerin Verena Bogner ist mit ihrem Ansuchen um finanzielle Hilfe und Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit abgeblitzt. Vizebürgermeisterin Eva Hollerer (SPÖ), bei der Bogner vorsprechen war, vermutet einen kommerziellen Hintergrund hinter dem Aufpasserservice für Frauen auf dem Heimweg.

„Das hat mich sehr enttäuscht. Vor allem weil sie kürzlich noch für ein Foto gegen Gewalt an Frauen posiert hat“, sagt Bogner. Hollerer hisste Ende November gemeinsam mit einigen anderen Frauen anlässlich der Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ eine Fahne vor dem Rathaus. Ihre Aussage im Zuge des Fototermins, dass es das Ziel sei, „Ausmaß und die unterschiedlichen Ausprägungen von Gewalt gegen Frauen zu thematisieren und Bewusstsein dafür zu schaffen“, stünde nicht im Widerspruch mit der verweigerten Unterstützung für „Coming Home Safe“, so Hollerer, die darauf hinweist, dass schon alleine wegen des Vereinssitzes in Rossatz keine Subvention der Stadt möglich sei.

Dass Krems bei Nacht ein gefährliches Pflaster für junge Frauen sei, wie Bogner es andeutete (die NÖN berichtete), dementiert Hollerer. Sie traue sich auch um drei Uhr morgens, alleine nach Hause zu gehen, respektiere aber, dass es „manche Frauen gibt, die Angst haben“.