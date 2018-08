980.000 Euro für das „Herzerlhaus“ – das Online-Angebot für das Freudenhaus in der Wiener Straße (die NÖN berichtete) sorgte gerade im Netz für Belustigung und Häme. „Das Puff ist keine 120.000 Euro wert“ und „Sind da die Mädchen dabei?“ waren nur zwei von unzähligen Spott-Kommentaren auf Facebook.

Wie sich nun herausstellte, legte den Preis für das Bordell aber nicht der Eigentümer fest – wie ursprünglich von „Gmeiner Immobilien“-Makler Martin Krieger behauptet –, sondern die Immobilienfirma selbst. Geschäftsführerin Helga Gmeiner verteidigt den Beinahe-Millionenbetrag für das „Herzerlhaus“: „Aufgrund der Erweiterung des Grundstückes und auch der Sauberkeit ist der Preis gerechtfertigt. Das ‚Herzerlhaus‘ ist in seiner gewissen Art und Weise ein Traditionsbetrieb in Krems.“

Verkauf ohne Immobilienfirma

Der Preis sei jedoch durchaus verhandelbar gewesen. „Zurzeit ist es aber nicht einfach, kleine Gewerbebetriebe zu verkaufen. Die Online-Anzeigen haben wir vom Netz genommen, weil wir auf der Stelle getreten sind“, so Gmeiner.

Eigentümer Helmut Hagen möchte sein „Herzerlhaus“ jetzt ohne die Immobilienfirma verkaufen: „Ich nehme an, dass der Preis ein Blödsinn war, weil es bis jetzt keine Interessenten gab. Dass 980.000 Euro für jemanden, der das Grundstück kaufen will und etwas anderes daraus machen möchte, zu teuer ist, ist mir klar.“ Verkaufen möchte Hagen das „Herzerlhaus“, weil er in Zukunft etwas kürzer treten möchte. „Ich bin 67 Jahre alt und eigentlich schon in Pension.“