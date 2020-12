„Es ist ein Privileg, dass wir unsere Meinung und unsere Ideen einbringen können. Das sollten wir nutzen“, findet Emin Saygili (18). Deshalb engagiert er sich nicht nur als Schulsprecher der HAK/HAS Krems, sondern seit heuer auch in der Landesschülervertretung.

Saygili, der in Österreich geboren ist und in Herzogenburg lebt, ist dreisprachig und spricht neben Deutsch auch Türkisch und das vom Aussterben bedrohte Tscherkessisch, da seine Eltern als Tscherkessen in der Türkei aufwuchsen.

Vor eineinhalb Jahren übernahm der Jugendliche, der jahrelang beim SKN St. Pölten und im Landesverbandsausbildungszentrum (LAZ) Fußball spielte, von seinem Bruder eine Firma. Seither ist der engagierte 18-Jährige neben der Schule Geschäftsführer eines Massagesessel-Unternehmens. „Langweilig wird mir nicht“, lacht er.

"Wir sollten für das Leben lernen"

Nach der Schule möchte er gerne an der WU Wirtschaftsrecht studieren. Derzeit bereitet er sich nicht nur auf die Matura vor, sondern hat auch in der Landesschülervertretung viel zu tun. Denn gemeinsam mit zwei Kollegen hat er das Schülerparlament organisiert, das heuer online stattfindet. Dabei stimmen die Schülervertreter über Anträge ab, die dann den Bildungssprechern im Landtag übergeben werden.

Die Themen reichen von Digitalisierung bis zu Umwelt und „Unterricht neu“. „Es ist unsere Schule, und deshalb sollte sie auch nach unseren Vorstellungen gestaltet werden.“ Er wünscht sich mehr Praxisbezug und mehr Übungsfirmen, wie es sie in der HAK ab der 3. Klasse gibt: „Was man anwendet, merkt man sich besser. Sonst lernen wir, spucken bei den Schularbeiten alles aus und dann ist alles weg. Wir sollten für das Leben lernen.“