Hilfe für Flüchtlinge: Alte Post als neues Zuhause

„Ganz einfach war die Organisation anfangs nicht“, erzählt Julian Seidl. Der Sohn des FEST-Gesellschafts-Inhabers Othmar Seidl plant, bis zu vier ukrainischen Familien im Kremser Hotel „Alte Post“ Obdach zu bieten.

Die Zimmer des ältesten Hotels der Stadt stehen aufgrund eines Umbaus frei. „Wir warten auf die Ankunft der Geflüchteten. Sie werden in den nächsten Tagen nach Krems gebracht“, so Seidl junior.

Bei der Fahrschule Dolejschi gingen mehr als eine Lkw-Fuhre an gespendeten Gütern ein. „Wir haben auch von Intersport, der Getränkefirma Neger und sogar von einer Schule in Böheimkirchen etwas erhalten“, erzählt Fahrschulleiter Tobias Purkharth. Aufgrund der nicht ganz unkomplizierten Organisation und einer Corona-Infektion in der Familie, kam es zu einer Verzögerung. Am Freitag soll der Dolejschi-Lkw nun aber endlich Richtung Polen abfahren.

Die Private Danube University (DPU) kündigt an, Ukraine-Flüchtlingen über den eigenen Sozialfonds Schmerz-, Notfall- und Kinderbehandlungen kostenfrei zu ermöglichen.

