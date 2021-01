Ebenfalls Bezug zu Krems hat das niederösterreichische Neujahrsbaby 2021. Der kleine Toni kam um 0.17 Uhr im Klinikum Zwettl auf die Welt. Die Eltern sind zwar in Stölzles in der Gemeinde Hirschbach (Bezirk Gmünd) zu Hause, die Mutter, Katrin Gabler, versieht aber als Polizistin Dienst auf der Polizeiinspektion Krems. Auch der Vater des Kindes, Patrick Seier, ist Exekutivbeamter (in Wien).

Krems-Bezug hat auch das niederösterreichische Neujahrsbaby 2021: Toni (3.300 Gramm, 50cm) tat um 0.17 Uhr im Klinikum Zwettl den ersten Schrei. Mama Katrin Gabler (aus Stölzles, Gemeinde Hirschbach, Bezirk Gmünd) ist Polizisitin an der PI Krems, Vater Patrick Seier ebenfalls Exekutivbeamter. privat