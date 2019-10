Die Rekorde sind in diesem Sommer nur so gepurzelt. Die Durchschnittstemperatur von 22,4 Grad brach den Allzeithöchstwert der 144-jährigen Messgeschichte. Die Maximaltemperatur von 38,8 Grad katapultierte Krems auf Platz eins in der Liste Österreichs heißester Orte im Jahr 2019.

NOEN

Mit dem Herbstbeginn ist die Rekordjagd nun offensichtlich vorbei. Der September war aus klimatologischer Sicht einer der „normalsten“ Monate seit Langem. Das Monatsmittel von 15,9 Grad liege in der natürlichen Schwankungsbreite, sagt Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Auch nicht ungewöhnlich ist der Minimalwert von 3,3 Grad am 21. des Monats. Zum Vergleich: Im Vorjahr gab es im September schon Frost.