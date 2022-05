HLF-Schüler kochen mit Profis der NÖ Wirtshauskultur

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Nach längerer Corona-bedingter Pause erhielten die Schüler der Hotelfachschule wieder Tipps von Profiköchen der NÖ Wirtshauskultur.

Erwin Schwarz vom Gasthaus Schwarz in Nöhagen und sein Sohn Constantin, ein HLF-Absolvent, besuchten die 1HF-Klasse, während die Brüder Markus und Thomas Haag aus Haitzendorf, beide ebenfalls HLF-Absolventen, die Gastköche in der 2HF waren.

Die Initiative „Klasse Wirtshauskultur“ gibt es seit drei Jahren an der HLF: Die Hotelfachschüler absolvieren dabei nicht nur ein Pflichtpraktikum in einem der Mitgliedsbetriebe , sondern es gibt auch praxisnahe Workshops in der Schule.

