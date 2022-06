HLF-Team räumte beim Falstaff Young Talents Cup ab

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Drei Stockerlpläze in vier Kategorien sicherte sich das Team der HLF Krems beim „Falstaff Young Talents“-Wettbewerb. „Das ist Weltklasse, wenn man bedenkt, dass die Teilnehmer aus ganz Österreich und Deutschland kommen und bereits zwei Jahre ausgelernt sein dürfen!“, freut sich HLF-Küchenchef Gerhard Pachschwöll-Kral gemeinsam mit den Betreuern René Roth und Manuel Holzmüller.

Filip Nuic konnte nach mehreren hervorragenden 2. Plätzen für die HLF zum ersten Mal in einer Küchen-Kategorie – „Gemüseküche“ – den 1. Platz holen, und zwar mit seinem exzellenten Gericht rund um Erbse, Wachtelei und Ricotta.

Yannik Beron shakte sich in der Kategorie „Bar“ mit einem perfekten Cocktail ins Finale und sicherte sich bei der Kreativchallenge den 3. Platz. Sophie Elsigan überzeugte in der Kategorie „Patisserie“ eine hochkarätige Jury rund um Konditorweltmeisterin Eveline Wild und eroberte mit ihrer süßen Kreation „Magnum – Valrhona, Himbeer & Quinoa“ ebenfalls einen 3. Platz. Julian Hauser belegte mit seinem Tisch- und Restaurantkonzept „Waldviertel durch & durch“ den 4. Platz in der Kategorie „Gastgeber“.

Ausgetragen wurden die Wettbewerbe an drei Tagen in der HLF Krems und im WIFI Steiermark.

