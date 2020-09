„Ein normaler Schulanfang nach diesem Lockdown ist schon ein bisschen beängstigend“, bringt Victoria Polsterer (17) aus Wagram die Sorgen der höheren Schüler auf den Punkt. Sie besucht die HTL Krems und ist seit Juli in der Landesschülervertretung Stellvertreterin des BMHS-Landesschulsprechers.

Der Grund für die Skepsis der Schüler: Während des Homeschoolings im Frühling wurde Schulstoff übersprungen, der nachgeholt werden muss. Gleichzeitig steht viel neuer Stoff an. „Wie das alles unter einen Hut gebracht werden soll, wird spannend“, sagt Polsterer.

„Wir möchten, dass der Stoff nachgeholt wird und die Lehrkräfte eine Schulung bekommen.“ Victoria Polsterer, HTL Krems, Landesschülervertreterin

„Wir als Landesschülervertreter möchten, dass der vernachlässigte Stoff nachgeholt wird und die Lehrkräfte für den Fall eines zweiten Lockdowns eine Schulung bekommen, damit der digitale Unterricht flüssig vorangeht“, erklärt Polsterer. Einfacher für die Schüler wäre es auch, wenn es pro Schule nur eine digitale Plattform gäbe statt fünf verschiedener, ergänzt sie.

Genau daran wird vielerorts schon gearbeitet: So möchte etwa Bärbel Jungmeier, Direktorin des Piaristengymnasiums Krems, im September einen intensiven IT-Schwerpunkt setzen, um alle Lehrer auf den gleichen Stand zu bringen.

Es gehe darum, einheitliche Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen und das Know-how bei Lehrern und Schülern zu stärken, sagt Jungmeier: „Sodass wir jederzeit problemlos auf Distance Learning umstellen können, wenn die Situation es erfordert, dass eine Klasse zu Hause bleibt oder die ganze Schule.“

Von einem relativ normalen Schulbeginn geht BORG-Direktorin Barbara Faltl aus. Mit gröberen Einschränkungen, was das im BORG so wichtige Singen betrifft, rechnet sie bei grüner Ampel nicht, erwartet diese Woche aber noch konkretere Anweisungen. Man werde beim Singen jedenfalls Abstand halten und möglichst große Räume nutzen, sagt Faltl. Möglicherweise werde auch mit Maske gesungen.

Auch beim Turnen muss auf Abstand geachtet werden, und das Schwimmen im Hallenbad ist nur in kleinen Gruppen möglich. Trotz solcher organisatorischer Herausforderungen ist Faltl zuversichtlich: „Wir werden das hinkriegen!“ Auch wenn an einem Freitag die große Krise komme, werde die Umsetzung am Montag klappen, ist sie überzeugt: „Wie sind gut vernetzt, Schüler und Lehrkräfte sind wirklich gut erreichbar!“