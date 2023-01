Hofbräu macht Pause: Auf Aushilfe in Kitzbühel

„Einige Sachen wie die Erneuerung des Küchenbodens sind dringend, wir werden die Zeit aber zum Beispiel auch dafür nützen, das Lokal neu auszumalen“, begründet Othmar Seidl die Pause, die das Hofbräu am Steinertor bis zum 16. März einlegt.

Mitarbeitern, die die knapp neun Wochen nicht zum Abbau von Überstunden und Urlaub nützen wollen, finden in den anderen Betrieben der OS-Gesellschaft Unterschlupf. „Wir versuchen sowohl unseren Gästen als auch den bei uns Beschäftigten, Alternativen zu bieten“, so Seidl.

Die Weinbar Leopold ist sofort an sieben Tagen geöffnet, das Café Wohnzimmer weitet sein Speisen-Angebot aus. „Zwölf Mitarbeiter nehmen unser Angebot eines ,Tapetenwechsels‘ an und arbeiten in meinem Hotel Grand Tirolia in Kitzbühel“, erzählt Seidl, der den früheren Brauhof 2016 übernommen und 2017 nach umfangreichen Umbauarbeiten als Hofbräu eröffnet hat. 65 Mitarbeiter sind heute in der OS-Gastronomie beschäftigt.

