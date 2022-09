Hoher Markt: Effekt hui, Optik pfui?

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die NEOS in Krems (NiK) wiesen unmittelbar vor der Gemeinderatswahl am vergangenen Sonntag mit einer neuen Plakatwelle auf ihre Ablehnung für die Neugestaltung des historischen Platzes hin. „Bürgermeister Dr. Resch kann 77 Poller am Hohen Markt. Bedanke dich am 4. September“, ist darauf zu lesen. Josef Pachschwöll, einer der Kandidaten der Liste NiK und Anrainer am Hohen Markt verwendete gar den Begriff „Pollerisierung“.

Genauso wie viele Menschen in den sozialen Netzwerken ist er mit dem Ergebnis der ursprünglich aus Sicherheitsgründen gesetzten Aktion unzufrieden. Ziel war eine Verkehrsberuhigung, um den Schulweg zum Piaristengymnasium und den Mary Ward-Schulen zu entschärfen. „Die Rabatte sind nur pseudo. Es hätte nicht sein dürfen, dass alles versiegelt wird. Das ist eine Steinwüste, die sich im Hochsommer unglaublich erhitzen wird“, poltert Pachschwöll.

Anderer Meinung sind die ansässigen Schuldirektoren. Bärbel Jungmeier vom Piaristengymnasium findet die Neugestaltung „Sehr gut. Der Hohe Markt wird so zu einem großzügigen, ansprechenden Platz, der zum Verweilen einlädt.“

Sandra Köhl vom Oberstufengymnasium Mary Ward meint: „Es ist sehr hübsch geworden. Anfangs hatten wir Probleme wegen der Lieferzonen, da ist aber schon eine Lösung in Sicht. Manche finden die Optik vielleicht gewöhnungsbedürftig, die Sicherheit ist aber das Wichtigste.“

Fahrverbot funktioniert

Die Neugestaltung des Hohen Markts ist Teil eines größeren Vorhabens, das auf die Weiterentwicklung großer Bereiche der Innenstadt abzielt. Parallel dazu wurden etwa Elternhaltestellen in Zentrumsnähe und ein Fahrverbot für Elterntaxis ab dem Müllner-Heurigen im Stadtgraben eingeführt. Ob eine Stadt „private Schülertransporte“, wie es auf der Beschilderung heißt, einfach so verbieten darf, dazu gibt es Diskussionen.

Während Magistratsdirektor Karl Hallbauer sagt, die Maßnahme sei „rechtlich gedeckt“, meint ein pensionierter Jurist gegenüber der NÖN: „Angaben und Zeichen auf Zusatztafeln müssen leicht verständlich sein. Der Text auf der hier verwendeten Zusatztafel ist – zumindest für Ortsunkundige – alles andere als leicht verständlich.“

Außerdem sei es „völlig verwirrend“, dass das allgemeine Fahrverbot nur für eine bestimmte Personengruppe verordnet wird. Üblicherweise werden mit einer Zusatztafel gewisse Verkehrsteilnehmer von Fahrverboten ausgenommen, etwa Anrainer.

Was sich jedenfalls bereits am ersten Schultag zeigte, war, dass das Fahrverbot funktioniert. Nur ganz wenige Autos fuhren am Montagmorgen am Hohen Markt. Die wenigen Eltern, die ihre Kinder am Beifahrersitz hatten, wies die Polizei auf die neue Regelung hin – vorerst, ohne zu strafen.

Die Polizei wies am ersten Schultag Eltern freundlich darauf hin, dass private Schülertransporte zum Hohen Markt nicht mehr gestattet sind. Foto: Franz Aschauer

