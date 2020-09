Der Magistrat Krems kennt aktuell kein Erbarmen, was das Abhalten von Musikveranstaltungen ohne Genehmigung betrifft. Nachdem erst die unangemeldete Konzertreihe auf dem Südtirolerplatz untersagt worden war, wurde kürzlich auch den wiederkehrenden Live-Darbietungen im "Portovelo" in Hollenburg ein Riegel vorgeschoben. Ein für 21. August in dem Lokal an der Donau angesetzter musikalischer Abend fiel dadurch ebenso ins Wasser wie ein den Sonntag darauf geplanter Frühschoppen mit der "New Orleans Dixieland Band" von Wolfgang Friedrich, der dafür extra seinen Urlaub verkürzt hatte.

Magistrat warnte bereits im Juli vor

Abgedreht hat der Magistrat die Veranstaltungsserie, weil das "Portovelo" nicht über die dementsprechende Betriebsanlagengenehmigung verfügt, teilt Magistratsdirektor-Stellvertreter Hannes Zimmermann mit. Vorgewarnt habe er den Wirten, Josef Königslehner, bereits im Juli. Ein E-Mail von der Veranstaltungsbehörde mit der entsprechenden Info sei Mitte August an Königslehner ergangen.

Musik-Abende liefen seit drei Jahren

Der Gastronom ist nun aber trotzdem über die "Umgangsform enttäuscht". Dass nämlich die Anordnung, er habe die Musikveranstaltungen zu unterlassen, wenige Stunden vor dem Konzertabend am 21. August eingetrudelt ist, sei eine "Unart". "Da kann man auch anrufen", sagt Königslehner. Warum der Magistrat jetzt einschreitet, wo die Live-Musik-Abende doch seit drei Jahren laufen, sei ihm ein Rätsel. Geschadet hat die Absage seinem Geschäft jedenfalls nicht: "Wir sind überrannt worden. Die Leute haben gesagt: 'Jetzt erst recht!'", schildert Königslehner.

Dementi zu Straf-Androhung

Eine Androhung des Magistrats, dass sein Betrieb geschlossen werde, falls er sich nicht an die Anordnung halte - wie von Königslehner erwähnt - habe es laut Zimmermann übrigens nicht gegeben. Es seien keine Strafsanktionen in den Raum gestellt worden.