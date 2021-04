Im Kremser Universitätsklinikum schloss am 18. März Elisabeth Geymüller für immer die Augen. Nicht nur für ihre Familie ist der Verlust schmerzlich.

Die in Bad Gastein geborene Frau absolvierte nach der Matura am BRG Baden das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Nach dem Erwerb des Doktortitels (1972) studierte sie berufsbegleitend Kunstgeschichte, blieb aber der Juristenlaufbahn treu und arbeitete ab 1978 als Rechtsanwältin. Später erwarb die ehrgeizige Frau einen Master of Arts für das postgraduale Studium „Ikonografische Analyse und digitale Bilddokumentation“ an der Donau-Universität Krems. 2011 schloss sie ebendort ein weiteres Studium („Sanierung und Revitalisierung“) mit dem Master of Science ab.

Verdienste erwarb sich die nun Verstorbene als Vorsitzende der Schiedskommission der Universität für angewandte Kunst. In Hollenburg hinterließ sie Spuren als Obfrau des Kunst- und Kulturvereins. Die Organisation der „Hollenburg Kunstprojekte“ (1978 bis 2012) war Geymüller stets ein besonderes Anliegen. Bis 2012 war sie auch engagierte Repräsentantin des familieneigenen Weinguts „Domäne Baron Gey mül ler“.

Besondere Anteilnahme wendet sich ihrem Gatten Rudolf Geymüller, dem sie 44 Jahre lang zur Seite stand, den Söhnen Philipp und Maximilian sowie Tochter Sophie und Enkerl Eleonore zu. Die Beisetzung fand im Familienkreis statt.