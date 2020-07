Caroline Ratay, 42, Mutter von fünf Kindern, ist im E-Commerce tätig. Und schon seit rund 20 Jahren immer wieder als Model aktiv. Mit einem privaten Video schaffte sie es jetzt gemeinsam mit Tochter Marie (9) in einen Billa-Werbespot, der von einer Jury prompt zum populärsten Werbevideo Österreichs erkoren wurde.

„Wir haben in der Corona-Zeit aus Spaß ein TikTok-Video mit dem Titel ,Superlonely’ gedreht und eingereicht“, erzählt Ratay, die auch als Künstlerin ( www.drahtkind.com ) bekannt ist. Beim Aufruf, Corona-Videos einzusenden, wurde der Spot eingereicht. Auch wenn die Sequenz im prämierten Video nur wenige Sekunden dauert, wurden Ratay und ihre Tochter – Marie besucht die Mary-Ward-Volksschule in Krems – doch von vielen entdeckt.

„Ich sehe das locker, auf keinen Fall will ich mein Kind vermarkten“, meint die Hollenburgerin. Marie, die den dargebotenen Tanz „schneller erlernt hat als meine Mama“, wie sie beim NÖN-Fototermin stolz anmerkt, träumt aber schon von einer Filmkarriere: „Ich würde sehr gern einmal in einem Film mitspielen oder in einer Serie!“