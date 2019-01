Das im Kremser Indus-triegebiet ansässige High-Tech-Unternehmen AVI Systems GmbH ist Vorreiter in der Verschränkung von Sensorsystemen wie Kameras und Artificial Intelligence (künstliche Intelligenz, ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit Automatisierung befasst, Anm.). Das Unternehmen wurde nun für eine seiner bahnbrechenden Entwicklungen für den NÖ Innovationspreis 2019 nominiert, der am 17. Jänner in Perchtoldsdorf verliehen wird.

Johannes Traxler ist Geschäftsführer der Firma AVI Systems Krems. | Foto: Martin Kalchhauser

Im Mittelpunkt steht die Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehr. Weil es auch hier zu viele Verletzte und Tote gibt, entwickelte AVI ein intelligentes Rückspiegelsystem, welches Triebfahrzeugführern die Einsicht in den toten Winkel erlaubt und erkennt, welche Personen oder Objekte sich im Sicherheitsbereich befinden.

Johannes Traxler, Geschäftsführer von AVI Systems verrät: „Aktuell planen wir im Rahmen eines Forschungsprojektes, das Bewegungsverhalten von Personen vorherzusagen. Damit können die AVI-Sensoren künftig den Fahrer oder das autonom fahrende Fahrzeug noch frühzeitiger über Rollstuhlfahrer, Kinder, Radfahrer, … in der Gefahrenzone informieren.“

AVI Systems ist auch Experte für hochqualitative Video-Sensorik zum Thema autonomes Fahren, industrielle Qualitätssicherung und Verkehrstechnik.