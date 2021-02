„Manchmal kommen drei Lastwagen pro Woche, dann 14 Tage keiner!“ Ex-ÖVP-Stadtrat Sepp Deißenberger, der in Egelsee auf Kremser Straße 11 wohnt, bekommt manchmal „gewichtigen“ Besuch. Immer wieder verirren sich Lkws, die zur Firma Penn in Imbach (in die dortige Kremser Straße 7-9) wollen, in die Kremser Katastralgemeinde.

Postleitzahl-Änderung führte zu Problem

Sie müssen sich dann ein zweites Mal durch die enge Ortsdurchfahrt quälen, wenn sie am Neuberg die einzige Umkehrmöglichkeit genützt haben. Deißenberger, der manchmal auch Briefpost für das Unternehmen bekommt: „Imbach hatte früher die Senftenberger Postleitzahl 3541, seit das (im Jahr 2017, Anm.) geändert wurde, gibt es dieses Problem.“

Josef „Sepp“ Deißenberger muss immer wieder Lkw-Fahrern den Weg weisen. MK

Der Ex-Politiker hat sich an die Kremser Verkehrsplaner gewandt. Silvia Schmid vom Kremser Bauamt versteht das Problem auch und will helfen – allein eine Änderung der Namen der Landesstraßen liegt nicht in der Magistratskompetenz und würde Probleme mit sich bringen: „Es sind da sehr viele Bewohner betroffen. Die bekämen alle eine neue Adresse.“ Ein Schild „No GPS“ am Zellerplatz in Stein anzubringen gehe auch nicht: „Die Lkw dürfen ja nach Egelsee fahren!“

Generell seien Hinweisschilder an der Straße nicht zielführend, weil fast alle Fahrer Navigationsgeräte (Navis) nützen. Schmid regt an, die Firma Penn könnte auf Lieferscheine zusätzlich zur Adresse auch Koordinaten (zum Beispiel in QR-Code-Form) drucken.

"Mit der Adresse müssen wir leben"

Überrascht über die Problematik ist man bei der Firma Penn selbst. „Es haben sich in letzter Zeit nur wenige Fahrer oder Transportunternehmer beschwert“, berichtet Robert Heider, der Deißenberger einlädt, sich mit ihm in Verbindung zu setzen. „Das wäre hilfreich. Wir haben nämlich seit 2020 keine Beschwerden mehr gehört.“

Seitens des Unternehmens sei man immer gerne behilflich, Lieferanten den richtigen Weg zu weisen, wird betont. Meist würden Lkw sogar über die B 37, Gneixendorf und über die Limbergstraße nach Imbach gelotst. Heider, der sich nur in einzelnen Fällen bei Neukunden Probleme vorstellen kann, ist sich aber bewusst, dass eine einfache vollständige Abhilfe nicht so rasch möglich sein wird: „Mit der Adresse müssen wir leben!“