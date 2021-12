Impfaktion im Bühl Center bis Ende Jänner verlängert

Die Entscheidung ist gefallen: Die Kremser Impfstraße im Bühl Center bleibt auch im neuen Jahr in Betrieb – zumindest bis Ende Jänner.

„Es geht weiter. Wir erstellen schon den Dienstplan für Jänner“, weiß der stellvertretende Leiter Stefan Ettenauer von der positiven Entscheidung Ende der Vorwoche zu berichten. „Wir haben gute Zahlen, und es wäre schade, würde man das Angebot jetzt abschaffen.“

Geöffnet hat die Impfstraße, zu der man ohne Anmeldung um Erst-, Zweit- und Drittstich („Booster“) kommen kann, weiterhin immer Mittwoch, Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr. Diese Woche kann man sich noch am 22. Dezember impfen lassen, zwischen Weihnachten und Neujahr ist nur am 29. Dezember geöffnet.

„Mit dem 5. Jänner fangen wir wieder an“, versichert die Bühl-Center-Managerin Barbara Weinstabl. „Dann geht es auf jeden Fall bis zum 29. Jänner durch.“ Sie bestätigt die bisherigen positiven Erfahrungen mit den geringen Wartezeiten: „Es läuft nicht schlecht, und die Frequenz verteilt sich gut über den ganzen Tag. Alles tadellos!“

Am vergangenen Sonntag, an dem viele Geschäfte im Bühl Center und im benachbarten Mariandl geöffnet hatten und ausnahmsweise auch das Team an einem Sonntag auf Gäste wartete, gab es nur eine sehr geringe Nachfrage nach den Impfungen. Weinstabl: „Der Hit war’s nicht, obwohl unser Haus gut besucht war.“