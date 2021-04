Das blau-gelbe Impfzentrum in den Österreichhallen startet am Donnerstag, 21. April, den Betrieb. Das teilt der lokale Impfkoordinator Wolfgang Wiesinger mit. Der 46-Jährige ist seit 1997 beim Roten Kreuz, leitet die internen Ausbildungen und ist Zivildienstbeauftragter. Die Termine für die ersten Impfungen gegen das Coronavirus im vom Land Niederösterreich betriebenen Zentrum sind bereits alle vergeben. Geöffnet ist am Donnerstag von 14 bis 20 Uhr. Dass es wegen der teilweise parallel dazu abgenommenen Antigen-Testungen zu Platzproblemen kommen könnte, glaubt Wiesinger ob der Ausmaße der Österreichhallen nicht.

Im Idealfall können pro Stunde 120 Impfdosen verabreicht werden. Für den Premierentermin würde das bedeuten, dass 720 Personen eine der notwendigen zwei Spritzen erhalten können. Welcher Impfstoff in Krems zum Einsatz kommen wird, ist nicht bekannt. Klar dürfte nur sein, dass das Vakzin von Johnson & Johnson nicht darunter ist. Es soll vorwiegend im niedergelassenen Bereich zum Einsatz kommen.

Das Rote Kreuz wird pro Impftag ein 24 Personen starkes Team in den Österreichhallen bereitstellen. Der reguläre Rettungsdienst sei dadurch nicht beeinträchtigt, betont Wiesinger. Die notwendige Infrastruktur, wie Kühlschränke für die Vakzine, stellt das Land zur Verfügung. Für die kommende Woche ist der Impfbetrieb wieder für Donnerstag geplant. In der Folge soll – je nach Impfstoffverfügbarkeit – das Angebot sukzessive auf sechs Wochentage erweitert werden.

Anmeldung nur über Website von Notruf NÖ

Die Anmeldung für Impftermine in den Österreichhallen erfolgt ausschließlich über das Online-Portal von Notruf Niederösterreich. Hier haben auch derzeit noch nicht zur Impfung zugelassene Personen die Möglichkeit, sich für die Warteliste zu registrieren. Sie sollen kurzfristig einspringen, wenn Impftermine nicht wahrgenommen werden.