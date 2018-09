Hart ins Gericht geht die FPÖ mit Stadtchef Reinhard Resch in Sachen Innenstadt-Wachzimmer. Erst seine Alleingänge hätten „Sand ins Getriebe“ gebracht.

Nur weil die Stadt keine geeigneten Räumlichkeiten anbieten könne, sei das Vorhaben nicht zu verwirklichen, so Walter Rosenkranz, Klubobmann der Blauen im Parlament. Dabei sei, so Rosenkranz wörtlich in einer Aussendung, die Sache „längst auf Schiene gebracht“. Das Vorhaben werde vom Ministerium befürwortet und werde kommen. „Ich verstehe daher die ganze Aufregung nicht.“

Überhaupt sei befremdlich, dass Resch die Kremser FPÖ als Sicherheitspartei nicht einbinde. „Die FPÖ muss über seine Aktivitäten immer aus den Medien erfahren.“

Resch lässt die Vorwürfe nicht auf sich sitzen

„Die Fakten stimmen nicht.“ Das Ministerium habe einen Termin mit ihm platzen lassen, weil ein Wachzimmer (im BMI wird nicht zwischen diesem und einer Polizeiinspektion unterschieden) nicht zu finanzieren sei.

Der Stadtchef lässt sich von den Attacken der FPÖ nicht beirren und ist „nach wie vor an der Sichtung von geeigneten Objekten. Wir sind auch schon wieder weitergekommen.“ Ziel bleibe aber ein Gesprächstermin mit Minister Kickl.

Eine „Überraschung“ hat Rosenkranz ebenfalls parat: Kickl mache ein unbürokratisches „Sofort-Geschenk“ an die Kremser. „Solange die Raumfrage nicht geklärt ist, wird zu neuralgischen Zeiten an bestimmten Orten – Fußgängerzone, Bahnhof, Stadtpark – ein mobiler Polizeiposten stehen. Das ist ein Polizei-Bus mit zwei Beamten, die Anliegen der Bürger sofort aufnehmen und reagieren können. Das hat sich etwa in Wien am Stephansplatz bewährt.“