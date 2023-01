Innovation: Brantner-Müllroboter rund um die Uhr bereit

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Der Fachkräftemangel zeigt sich auch in der Müllwirtschaft. Die Leerung der öffentlichen Abfallkübel könnte daher an einen Roboter delegiert werden. Das Gerät, das den Namen „Scarab“ trägt, soll schon bald völlig eigenständig diese Arbeit übernehmen – praktischerweise quasi rund um die Uhr.

Sobald der Füllstandsensor in der Abfalltonne Alarm schlägt, rückt der Roboter, der sich auf Raupen fortbewegt, an. Er sucht sich in einer per 3D-Laser generierten Karte autonom seinen Weg zum Abfallbehälter. Dann fährt der Schwenkarm aus, mit welchem der Scarab völlig autonom den vollen gegen einen leeren Container.

„Berührungsängste mit Menschen und Tieren gibt es dank erprobter feinfühliger Sicherheitssysteme nicht“, beruhigt man seitens der Firma Brantner Green Solutions. „Mit dem automatisierten System werden überquellende Abfalleimer endgültig der Vergangenheit angehören“, freut sich Brantner-Geschäftsführer Josef Scheidl auf den Einsatz des Geräts, das bei seiner Präsentation in der Kremser Fußgängerzone bereits viel Interesse auf sich ziehen konnte.

Mit Teamarbeit zum Erfolg

Die ersten Tests haben schon im Sommer 2021 in der Blauen Lagune stattgefunden. Der Bau des Müllroboters war Teamarbeit. Das Grundgerüst stammt vom deutschen Roboterbauer Innok Robotics, der auf autonome Transportroboter spezialisiert ist. Im Sortiment finden sich hier Fahrzeuge, die autonom Paletten verschieben oder auf Friedhöfen Blumen gießen. Der Prototyp des von Brantner mit dem Center of Mechatronics in Linz entwickelten Vehikels kostete rund 220.000 Euro.

