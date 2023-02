Ins Café auf eine Reparatur

„Reparieren statt Wegwerfen“ – das ist das Motto des Reparatur-Cafés der Volkshilfe Krems, das am 31. Jänner im Volkshaus in Lerchenfeld startete. Präsident Ewald Sacher: „Zumindest sollte man sich vor dem Wegwerfen eines nicht mehr richtig funktionierenden Gerätes Rat holen, ob eine Reparatur möglich ist und sich auszahlt.“

Genau diese Tipps geben die Helfer der Volkshilfe Krems ab sofort jeden letzten Dienstag im Monat – das nächste Mal also am 28. Februar von 16 bis 19 Uhr. Fachkundige Damen und Herren, die sich ehrenamtlich und kostenlos als „Bastler“ zur Verfügung stellen, schauen sich das Bügeleisen, den Kassettenrekorder oder den Staubsauger usw. an und beraten, ob sich noch etwas machen lässt. Dann wird gemeinsam mit den Gästen beraten, ob sich eine Reparatur noch auszahlt. Auch textile Arbeiten können gemeinsam gemacht werden.

„Das ist alles ehrenamtlich und kostenlos“, betont Volkshilfe-Präsident Sacher: „Gewerbebetrieben wird keine Konkurrenz gemacht. Ganz im Gegenteil! Gegebenenfalls gibt es Tipps zur Besorgung von Ersatzteilen oder Neuanschaffungen.“ Und auch das Zusammensein kommt nicht zu kurz. „Bei Kaffee und Mehlspeise trifft man sich zum Plausch und Meinungsaustausch“, so Vorsitzender-Stv. der Volkshilfe, Christine Kraushofer, die als Ansprechperson dabei ist.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.