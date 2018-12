Der deutsche Hersteller von Funktionsbekleidung Jack Wolfskin schließt sein Geschäft in der Schwedengasse. Spätestens am

19. Jänner ist Schluss. Es ist ein weiterer Rückschlag für die Kremser Innenstadt. Grund für den Schritt ist die mangelnde Frequenz, sagt Franchisenehmer-Geschäftsführer Ingo Novak, der noch einige weitere Jack-Wolfskin-Filialen in Österreich betreut. „Das ist eine Entwicklung, die die gesamte Kremser Innenstadt betrifft. Ich kann nicht nur von den Urlaubern leben.“

Von den drei in der Filiale beschäftigten Mitarbeiterinnen bleibt eine dem Konzern weiter erhalten, sie wird künftig im Shop in St. Pölten arbeiten. Eine weitere Beschäftigte geht in Karenz, die dritte Mitarbeiterin sucht sich bereits einen anderen Job.

Ingo Novak | Jack Wolfskin

Seit 2012 gab es den Jack-Wolfskin-Shop in der Schwedengasse. Schwer gemacht worden sei ihm das Leben vor allem vonseiten des Magistrats, so Novak. „Ich habe schon viel erlebt, aber nicht das, wie in Krems. Mit Auflagen sind uns sehr viele Steine in den Weg gelegt worden.“

Den Geschäften in der Kremser Innenstadt prognostiziert Novak eine schwierige Zukunft. „Das Stadtmarketing kommt zu spät. Die Entwicklung geht leider ganz klar in Richtung Bühl Center und Co. mit seinen Gratis-Parkplätzen, während wir immer unattraktiver werden.“

Bürgermeister Reinhard Resch bedauert die Schließung von Jack Wolfskin. „Ich werde Herrn Novak kontaktieren, damit er mir persönlich über seine Erfahrungen berichten kann.“ Das Stadtmarketing sei indes im Plan. „Es gibt schon einen Termin für ein Hearing für die Geschäftsführung.“