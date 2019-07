NOEN Roman Söllner untermauert seine Behauptungen mit einer selbst erstellten Statistik.

In der Justizanstalt Stein hängt der Haussegen schief. Roman Söllner, der oberste der hausinternen Personalvertreter von der freiheitlichen Liste AUF, gibt Anstaltsleiter Christian Timm die Schuld für die Vielzahl an Betriebsschließungen in der jüngeren Vergangenheit.

In den 28 Betrieben gehen die Häftlinge einer Arbeit nach. Hintergrund der Zwangssperren ist der chronische Personalmangel in Österreichs größtem Gefängnis.

„Seine Vorgänger haben das deutlich besser im Griff gehabt“,

Seine Behauptung untermauert Söllner mit einer selbst erstellten „Statistik“, in der er die Stunden, während der Betriebe geschlossen waren, vergleicht. Beginn der Aufzeichnungen ist das Jahr 2002. „Unter der Leitung von Timm sind die Zahlen extrem nach oben geschnellt. Seine Vorgänger haben das deutlich besser im Griff gehabt“, sagt Söllner, der die hauseigene Wirtschaftsverwaltung als Quelle der Zahlen nennt.

F: Kalchhauser Christian Timm bekam vom Ministerium einen Maulkorb verpasst.

Das Justizministerium – Timm durfte sich nicht persönlich äußern – kommentiert Söllners „Statistik“ mit dem Hinweis, dass es sich um keine offiziellen Zahlen handle, nicht. „Wir dürfen aber anmerken, dass ein guter Teil der Betriebsschließungen mit der Personalvertretung ausverhandelt wurde“, wird in einer schriftlichen Stellungnahme der Ball zu Söllner zurückgespielt. Darüber hinaus habe Stein im Vergleich zum Vorjahr zehn Prozent mehr Beschäftigungsstunden der Insassen erreicht.

Für Söllner kein Grund zu jubilieren. Wegen der Dienstzuteilung eines Kollegen in die Justizanstalt Garsten geht er mit seinem Angriff auf Timm sogar noch einen Schritt weiter. „Ich bin mir nicht sicher, ob er dem Ministerium den Ernst unserer Lage berichtet.“ Aus Wien heißt es zum Personalmangel in Stein, man sei sich der großen Herausforderung bewusst, es werde intensiv an der Verbesserung der Situation gearbeitet.

Das Tischtuch zwischen Söllner und Timm ist nach knapp zwei Jahren seit Timms Bestellung zum Anstaltsleiter zerschnitten. Eine Schlammschlacht wie unter seinem Vorgänger Bruno Sladek ist bei dem besonnenen Juristen Timm aber nicht zu erwarten.