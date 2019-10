Das am Dienstag von Intendant Günter Mokesch präsentierte Programm beinhaltet sowohl Newcomer als auch Kleinkunstgrößen. Eröffnet wird das Festival von Christoph Fritz mit "Das Jüngste Gesicht". Zu den weiteren Gästen zählen maschek, Thomas Stipsits und Viktor Gernot.

Ein Tagebuch-Slam mit Diana Köhle gewährt laut einer Aussendung "Einblicke in die Jugendsünden ausgewählter Slammer und Slammerinnen". Fredi Jirkal kommt im Haus der Regionen in die "Wechseljahre". Thomas Stipsits serviert "Stinatzer Delikatessen", Viktor Gernot präsentiert sein Programm "Nicht Wahr?". "20 Jahre Drüberreden" heißt es bei maschek, bevor Michael Buchinger in "Lange Beine, kurze Lügen" über all jene Artgenossen herzieht, die ihm tierisch auf die Nerven gehen.