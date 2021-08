Das Stadtarchiv verwahrt Archivgut aus acht Jahrhunderten. Seit einem Jahr widmet sich Expertin Patricia Engel den historischen gefährdeten Schriftstücken.

Seit 2014 an der Donau-Uni

2010 wurde Engel wissenschaftliche Leiterin des neu gegründeten "European Research Centre for Book and Paper Conservation-Restoration" in Horn. 2014 übersiedelte sie mit dieser Forschungstätigkeit an die Donau-Universität Krems. Die Professorin ist von der Stadt beauftragt, Zeitdokumente zu restaurieren und zu konservieren. Davon machte sich jetzt auch Bürgermeister Reinhard Resch bei einem Besuch im Stadtarchiv persönlich ein Bild.

Vielfältige Herausforderungen

Jedes Schriftstück stellt seine individuellen Ansprüche. Starke Benutzung, Umwelteinflüsse und mikrobiologische Faktoren strapazieren die Archivalien. Dazu sind verschiedene Materialien zu berücksichtigen: Hadern- und Holzschliffpapier, Pergament, Leder, Textilien und Fotografien. Das Stadtarchiv als Gedächtnis der Stadt Krems bewahrt diese Stücke für die Nachwelt.

Reinigung und Reparaturen

Restauratorin Patricia Engel vom Zentrum für Kulturgüterschutz der Donau-Uni Krems widmet sich seit Juli 2020 an zwei Tagen im Monat den Herausforderungen der Restaurierungsarbeiten. Zur Tätigkeit der international anerkannten Expertin auf diesem Gebiet zählen die chemische Reinigung von Schimmel- und anderen Pilzen, das Beseitigen von mechanischen Schäden (Risse, Reparatur von Buchblöcken und -einbänden) und die nachhaltige Konservierung wertvollen Archivguts.

Nach modernsten Standards

Engel geht dabei nach modernsten wissenschaftlichen Standards vor, die sie teilweise selbst erarbeitet hat. Dies beinhaltet nicht nur die fachgerechte Wiederherstellung bisheriger Schäden sowie die Vermeidung künftiger durch geeignete und erprobte Maßnahmen, sondern auch das Prinzip der Reversibilität, also der Möglichkeit, sämtliche angewendete Methoden rückgängig machen zu können, um bei neuen wissenschaftlichen Ansätzen entsprechend vorgehen zu können. Dies ist wichtig, um die Authentizität eines historischen Schriftstücks zu wahren, ohne es dabei zu verfälschen.