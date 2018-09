Die Uraufführung des „Kremser Hofbräumarsches“ war der Höhepunkt des Frühschoppens, den die Stadtkapelle Krems am 2. September im Hofbräu am Steinertor spielte.

Kapelle sorgte für musikalischen Genuss

Auch das eher kühle Wetter konnte die Stimmung nicht trüben, als die Stadtkapelle einmal mehr unter den Kastanienbäumen in der Gastwirtschaft vor dem Steinertor mit ihren Klängen für musikalischen Genuss sorgte. Die Musikanten, die Kapellmeister Peter A. Surböck in gewohnt souveräner Manier führte, erfreuten mit bekannten Märschen und Polkas.

Uraufführung war besonderer Höhepunkt

Doch es gab im Zuge des Vormittags auch einen ganz besonderen Höhepunkt. Als Dank für die wiederholt bewiesene Gastfreundschaft hatten die Blasmusiker um Obmann Manfred Ettenauer nämlich ein Werk beim Rohrendorfer Komponisten Walter Schwanzer einen Marsch in Auftrag gegeben. Der „Kremser Hofbräumarsch“ erlebte seine Uraufführung.

„Tschippy“ Kirschbaum setzte Stimme ein

„Bis jetzt kennt das Werk niemand – außer uns, will wir es ja proben mussten“, machte Surböck den Gästen den Mund wässrig. Für den Gesangs-Part des schwungvoll dargebotenen Stücks zeichnete dann Josef „Tschippy“ Kirschbaum verantwortlich und zeigte sich dabei voll in seinem Element.

„Wir haben in Krems den besseren Wein!“

Bürgermeister Reinhard Resch hatte zuvor gemeint, wenn man das Motto des Vormittags – „Die Stadt Krems präsentiert ihr Kulturgut“ – ernst nehme, „werden wir heute nicht mehr fertig“. In Anwesenheit des Geschäftsführers des Stadtweinguts Krems, Fritz Miesbauer, erinnerte er an legendäre Duelle der Weinstädte Wien (in Person Michael Häupls) und Krems: „Wir hatten den besseren Wein, aber trinkfester waren die Wiener!“

Hofbräu-Verantwortliche erhielten Partitur

Neben dem Stadtchef wurden unter anderem auch Stadtrat Helmut Mayer und Ehrenkapellmeister Walter Parzer sowie viele begeisterte Blasmusikfreunde Zeugen der Aufführung sowie der feierlichen Übergabe der Partitur an Eigentümer-Vertreter Julian Seidl und Geschäftsführer Thomas Kalchhauser.