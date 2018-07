KREMS Vier Aufsichtsorgane exekutieren seit Kurzem in Wiener Neustadt Übertretungen des NÖ Hundehaltegesetzes. Organstrafverfügungen über eine Geldstrafe von 35 Euro dürfen die Hundekot-Sheriffs über nachlässige Hundebesitzer verhängen. Die Stadt sagt damit der ausufernden Hundekot-Problematik den Kampf an.

In Krems gibt es solche Aufsichtsorgane nicht. „Der Bedarf dafür ist gar nicht gegeben. Die Situation hat sich seit dem vergangenen Jahr sehr stark gebessert“, sagt Wirtschaftshof-Leiter Jürgen Stundner, der mit seinem Team regelmäßig die „Sackerl fürs Gackerl“ auf den Spazierstrecken nachfüllt.

Auch auf den beliebtesten Hundehalter-Routen, neben dem Kremsfluss, auf dem Treppelweg oder in der Mitterau, seien kaum mehr Kot-Häufchen vorzufinden. „Die Hundebesitzer machen sich gegenseitig darauf aufmerksam, das ‚Gacksi‘ ihrer Tiere wegzuräumen. Niemand steigt gern in so etwas hinein“, so Stundner. Auch in den Parkanlagen und Spielplätzen verlaufe der Kontakt zwischen Eltern spielender Kinder und Hundehaltern friedlich. „Es ist die absolute Ausnahme, dass Kinder beim Spielen mal auf ein Hundehäufchen treffen“, erzählt Stundner.

Der Maßnahme in Wiener Neustadt steht er skeptisch gegenüber. „Das muss dann dort schon sehr exzessiv gewesen sein. Ich halte es für etwas übertrieben. Es ist immer gescheiter, mit den Bürgern persönlich zu reden. Auch wir machen bei unseren Touren Hundehalter immer wieder darauf aufmerksam, die Kothäufchen wegzuräumen.“

Stundner glaubt, dass das Aufeinandertreffen von Hundebesitzern und den „Sheriffs“ Konfliktpotenzial birgt. „Da muss man aufpassen, dass man keine Handgreiflichkeiten bekommt.“