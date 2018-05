Sichtlich schon schwer alkoholisiert, bekam ein 39-Jähriger in einem gut besuchten Szenelokal in Krems kein Bier mehr. „Ich komme später wieder, und dann mache ich das Lokal kaputt“, soll der unerwünschte Gast beim mehr oder weniger freiwilligen Abgang angekündigt haben.

Einige Stunden später tauchte der Kremser erneut auf und bekam wegen der Sperrstunde wieder kein Bier. Das machte den bereits Alkoholisierten rabiat: Er schleuderte den Feuerlöscher so heftig zu Boden, dass mehrere Fliesen zersprangen. Daraufhin platzte dem Lokalchef (20) der Kragen, und er schmiss den Randalierer unsanft, unter anderem mit einigen Schlägen, aus dem Lokal. Der Gast ging, demolierte beim Verlassen des Lokals aber noch die Eingangstür.

Auch einige Tage später hielt die Verärgerung bei dem verhinderten Biergenießer noch an. Er ließ seinen Unmut am Fahrzeug des Lokalchefs aus. Nach einem Tritt stürmte jedoch der Fahrzeugbesitzer heran und setzte den Täter in bester Karate-Manier mit einem kräftigen „Kick“ außer Gefecht. Zu dem Veilchen und den Prellungen, die der 39-Jährige beim Lokalrauswurf kassiert hatte, kamen noch einige kleinere Blessuren hinzu.

Für beide Akteure folgten Strafanträge: Der 39-Jährige wurde wegen Sachbeschädigung zu drei Monaten bedingt verurteilt. Für den durchgreifenden Lokalchef setzte es wegen Körperverletzung eine Zusatzstrafe von zehn Monaten auf Bewährung. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.