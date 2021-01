Die Grünen schwimmen auf der Erfolgswelle. Bei den Wahlen in Wien und St. Pölten durfte die Umweltpartei über Rekordergebnisse jubeln. Dabei gerät fast in Vergessenheit, dass die Fraktion, die jetzt in der Bundesregierung sitzt, vor nicht allzu langer Zeit am Rande ihrer Existenz stand. Am 15. Oktober 2017 wählte Österreich einen neuen Nationalrat, die Grünen verpassten den Einzug. Am selben Tag gaben auch die Kremser ihre Stimme bei der Gemeinderatswahl ab.

Zwar erlitten die engagierte Sandra Mayer und ihr Team nicht ein derartiges Fiasko, allerdings reichte es auch in der Statutarstadt nur mehr für ein Mandat. Seitdem tun sich die Grünen schwer.

Meine Arbeit findet mehr im Hintergrund statt Matthias Unolt

Mayer übergab im Sommer 2019 ihr Mandat an Matthias Unolt. Bei der Übergabe sagte der 30-Jährige, er hoffe, einige Sympathisanten zu finden. Von denen ist eineinhalb Jahre später aber ebenso wenig die Spur, wie von Unolt selbst. Der Einzelkämpfer ist weder im Gemeinderat, noch außerhalb präsent. Die gerade für Solisten wichtige Bühne am Rednerpult bei Sitzungen nutzt er nicht.

„Ich bin kein großer Redner. Meine Arbeit findet mehr im Hintergrund statt. Ich will lieber, dass das Ergebnis passt, anstatt mich nach außen zu präsentieren.“ Widerworte von Einzelkämpfern hätten ohnehin „nicht wirklich Sinn“, meint Unolt. Nachgefragt, ob so nicht die Gefahr besteht, bei den eigenen Wählern in Vergessenheit zu geraten, übt der Physik-Student schließlich Selbstkritik: „Präsenz zu signalisieren, wäre für die Öffentlichkeitsarbeit schon wichtig. Das ist sicher ein Punkt, an dem ich arbeiten muss.“

Rückendeckung für den Kremser Mandatar gibt es von der Landespartei. „Durch die Ausgangsbeschränkungen ist es kaum möglich, mit den Bürgerinnen und Bürgern Gespräche zu führen. Als einziger Vertreter der Grünen ist es natürlich schwierig, alle Themen abzudecken“, teilt Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan mit.

Wahlziel: Zweites Mandat zurückerobern

Die Erwartungshaltung der Grünen vor der 2022 anstehenden Gemeinderatswahl ist ob der beflügelnden Erfolge in den vergangenen Monaten hoch. Unolt wird wieder ins Rennen gehen und will das zweite Mandat zurückerobern. Wer an seiner Seite stehen wird, ist unklar. „Eine Person“, die der 30-Jährige noch nicht namentlich nennen will, habe ihre Unterstützung jedenfalls angekündigt.

Keine Ambitionen, für die Grünen politisch aktiv zu werden, haben übrigens die Aktivisten von Fridays for Future, die im vergangenen Jahr bei Klimademos viel Unterstützung erfahren haben. „Wir wollen uns nicht parteipolitisch vereinnahmen lassen“, sagt Sprecherin Marlene Nutz. Zudem könne man als Lokalpolitiker für die Grünen in Krems weniger bewirken als auf der Straße.