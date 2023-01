Kindliche Kunst im Kreativzentrum Kre:ART

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Neun Jahre ist es her, seit die Pädagogin Monika Hruschka-Seyrl in Krems das Kreativzentrum Kre:ART gegründet hat. Seither bringt sie Menschen aller Altersklassen mit Kursen, öffentlichen Projekten und sogar eigenen Lehrgängen die Freude an der Kunst näher.

Die Projektreihe „Kinder und ihre Stadt“, die Kindern seit Jahren erfolgreich Zugang in die kulturelle Landschaft von Krems eröffnet, wurde 2022 in das offizielle Programm der Kulturhauptstadt Esch eingegliedert. Nach diesem monumentalen Erfolg geht es dieses Jahr mit einem Fokus auf die kindliche Kreativität im KinderKunstAtelier weiter: Im KinderKunstMalAtelier können Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren jeden Donnerstag experimentieren und ihren eigenen Zugang zur Kunst finden.

Das Format „Bilderbuchkino“ führt Kinder ab drei Jahren in die Welt von Sprache und Literatur ein und gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Eindrücke im anschließenden Atelier künstlerisch zu verarbeiten. Am Sonntag, 29. Jänner, 15 Uhr, wird das Bilderbuch „Lotte will Prinzessin sein“ präsentiert.

Das Ziel: Kinder sollen früh in ihrer ästhetischen Wahrnehmung geschult werden und eine Möglichkeit bekommen, sich kreativ auszudrücken. Das künstlerische Denken von Kindern wird in die Wahrnehmung der Öffentlichkeit gerückt.

Nähere Informationen zum Programm, dem pädagogischen Konzept und zur Anmeldung zu einzelnen Veranstaltungen sind unter www.kreart.at verfügbar.

