Kisling lobt ÖVP-Mann

Der bisherige Sport- und Umweltstadtrat Albert Kisling, der nach einem Zerwürfnis mit Bürgermeister Reinhard Resch aus der SPÖ ausgetreten ist, empfiehlt nun die Wahl eines Kandidaten der ÖVP.

„Hat die meiste Kompetenz für den Kremser Sport“

Mit seiner Wahlempfehlung für die Nummer drei auf der Liste Kamleitner, Hans-Peter Pressler, für einen bemerkenswerten Tupfer im sonst ereignisarmen Wahlkampf. „Ich kenne Pressler seit Jahren als Spieler, Trainer und Obmann.“ Er sei ein fairer Sportsmann, kenne die Bedürfnisse der Vereine „und er hat von allen Kandidaten die meiste Kompetenz, um den Sport in Krems weiterzuentwickeln“.

Ob auch er selbst dem Obmann des Inklusionssportvereins Special Needs Krems-Wachau seine Vorzugsstimme schenkt, lässt Kisling jedoch offen: „Ich werde den Richtigen wählen. Und das wird nicht Reinhard Resch sein.“ Kurioser Nebenaspekt: Anfang August noch hatte Kisling die Liste Green Future Krems des Grün-Dissidenten Matthias Unolt beraten. „Ihm ist es aus privaten Gründen nicht möglich, einen Wahlkampf zu führen.“

Pressler freut sich über die unerwartete Unterstützung. In Gesprächen mit Kisling seien unter anderem die 2019 präsentierte Sportmeile, das Nachwuchskonzept und vieles andere rund um den Kremser Sport Thema gewesen. „Albert hat Visionen erarbeitet. Für die Umsetzung fehlte ihm offensichtlich die Unterstützung“, so Pressler, der vor allem bei der öffentlichen Infrastruktur und den Sportstätten dringenden Investitionsbedarf sieht.

Ein Grund mehr, auf seine bisherige Fraktion sauer zu sein, ist für Kisling die Präsentation des parteilosen Peter Molnar (siehe Seite 15!), als designierten Stadtrat für Umweltbelange, der damit quasi sein Nachfolger werden soll. In einem Mail an die NÖN listet der Ex-SPÖ-Mann eine Reihe von Erfolgen auf, die er – teils gemeinsam mit seinem schwarzen Kollegen Martin Sedelmaier eingefahren habe. Das Urteil über den nun vorgestellten „Masterplan“ fällt negativ aus: „Ich hätte mir, nachdem Resch meine Arbeit nicht geschätzt hat, erwartet, dass er neue Ideen und Projekte vorschlägt. So schlecht war meine Arbeit offensichtlich doch nicht.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.