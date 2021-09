„In The Year Of The Metal Ox: das heißt Ausnahmezustand – und Weitermachen zugleich. Neue Hoffnung, neues Glück“, sagt Festivalleiter Thomas Edlinger zum Leitmotiv des diesjährigen Donaufestivals in Krems. Seit 1988 stets im Frühling stattfindend, heuer erstmals, natürlich der Pandemie geschuldet, im Herbst. Das tut der blühenden Programmvielfalt keinen Abbruch. An zwei Wochenenden, von 1. bis 3. und von 8. bis 10. Oktober, gibt es an mehreren Orten in Krems an der Donau Musik, Performance-Art, Kunstinstallationen und einiges mehr zu erleben.

Harte Klänge kommen am 1. Oktober vom kenianischen Metal-Duo Duma. Auch am Freitag: die pakistanische Sängerin Arooj Aftab, die Sufi-Musik und melancholische Melodien verknüpft. Die österreichische Erstaufführung der Dokumentation „Temple du présent – Solo for octopus“ steht am 2. Oktober im Kino im Kesselhaus auf dem Programm und zeigt die Begegnung eines Oktopus mit einer Naturforscherin.

Leise Klänge, also spirituelle Klangrituale, sowie minimalistische Rhythmen gibt es von Masma Dream World am 8. Oktober.

Die rituelle Vereinigung von Mensch und Maschine hingegen ist das Thema von „Eingeweide“, der Performance von Marco Donnarumma und Margherita Pevere am 9. Oktober.

Emanuel Mooner lässt mit der Kunstinstallation „Singing Garden“ im Kremser Stadtpark während der gesamten Festivaldauer Pflanzen Klänge erzeugen. Ebenfalls im öffentlichen Raum findet „Fictions of the Flesh“ statt, die Performance der Choreografin Ingri Fiksdal, die einen Performer durch die Stadt schickt, welcher eine „Öffnung gegenüber dem Unbekannten“ einfordert.

Vorträge und Gespräche runden das bunte Programm ab. Das wird „so spannend wie möglich und so sicher wie nötig“, sagt Edlinger.

Mehr auf: www.donaufestival.at