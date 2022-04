„KirchenTonArtKrems“: Konzert zum Hochfest

Werbung

Bachs Sonaten für Violine solo lassen sich aufgrund von Zitaten aus Chorälen und Zahlensymboliken den drei großen kirchlichen Festen zuordnen: Sonate I Weihnachten, Sonate II Ostern und Sonate III Pfingsten.

Das nächste Konzert findet am Sonntag, 24. April, 17 Uhr, in der St.-Blasius-Kirche in Klein-Wien statt. Gregor Reinberg spielt Violine, und Franz Brunner ergänzt das Gehörte mit Betrachtungen über die mystische Dimension des Osterfestes. Karten an der Abendkassa!

www.kirchentonart.at

