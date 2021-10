Kleiner Erfolg für Graf

Otto Graf hat in seinem Bestreben, zwei Halteplätze vor seiner Fleischerei in der Herzogstraße zu bekommen, einen ersten Erfolg gefeiert. 692 Kremser haben das Vorhaben des unnachgiebigen Unternehmers per Unterschrift unterstützt.

Ein Initiativantrag, den Graf am Magistrat eingebracht hatte, musste deswegen vergangene Woche in einer Gemeinderatssitzung behandelt werden. Wermutstropfen für den Fleischer: Die Mandatare sind für die Verwaltungsangelegenheit nicht zuständig. Das Amt für Sicherheit und Ordnung muss in der Causa entscheiden.

Aktuell befinden sich vor Grafs Geschäft mehrere Poller, die die Stadt im Februar aufstellen ließ, weil illegal abgestellte Fahrzeuge den Stadtbus auf der Fahrt durch die schmale Herzogstraße behinderten.