Klimaanlage für Sporthalle erst nach Bad-Neubau

Werbung

Nicht nur die Sportler auf dem Parkett, sondern auch die Zuschauer auf den Rängen kommen in der altehrwürdigen Kremser Sporthalle oft ins Schwitzen. Das liegt im Normalfall aber nicht nur an den spannenden Partien in der Heimstätte der Handballer des UHK Krems, sondern vor allem daran, dass die Heizungs- und Lüftungsanlagen nicht mehr zeitgemäß sind, wie das auf Sportarchitektur spezialisierte Büro Raumkunst aus Wien schon 2018 im Rahmen einer sportfunktionalen Analyse der Sporthalle feststellte.

FPÖ- Gemeinderat Christoph Hofbauer. Foto: Franz Aschauer

Eine Klimaanlage wird dennoch frühestens erst nach Fertigstellung der Badearena im Jahr 2025 installiert. Für die FPÖ zu spät. Gemeinderat Christoph Hofbauer, selbst Präsidiumsmitglied des UHK, forderte im Zuge eines Dringlichkeitsantrages im Gemeinderat die Errichtung einer Klimaanlage bis zum Sommer 2023: „Während der Woche wird die Sporthalle von Schulen, Vereinen und Sportbegeisterten genutzt. Jedoch ab Mai ist eine solche Nutzung, aufgrund einer fehlenden Klimaanlage, kaum mehr möglich.“

Der Gemeinderat ließ ihn und sein Vorhaben abblitzen. Die Stimmen von KLS-Mandatar Nikolaus Lackner, FPÖ, PROKS und ÖVP reichten nicht aus, um den Antrag auf die Tagesordnung zu bringen. SPÖ, Grüne und KLS-Gemeinderat Wolfgang Mahrer stimmten dagegen.

"Gemeinsame Energiezentrale" für Bad und Sporthalle geplant

Für Hofbauer unverständlich: „Dass dem Antrag nicht einmal die Dringlichkeit zuerkannt wurde, ist bedenklich. Die regierende SPÖ unter Resch wird wieder wortbrüchig und traut sich nicht mal mehr in die Diskussion. Für eine Partei, die wieder den Bürgermeister stellen möchte, eine armselige Aktion.“ Bereits 2018 hatte die FPÖ einen Dringlichkeitsantrag für eine Klimaanlage eingebracht. Damals versicherte Bürgermeister Reinhard Resch, dass „die Verbesserung umgesetzt“ werde.

Sportstadtrat Albert Kisling (SPÖ) versteht die Aufregung nicht: „Ich habe von Anfang an gesagt, dieses Thema ist mir wichtig. Allerdings wird es für alle Hallen und das neue Bad eine gemeinsame Energiezentrale geben. Erst dann kommt eine Klimaanlage in Frage. Hätte die FPÖ den Neubau nicht so lange verzögert, würde es sie schon früher geben. Jetzt wollen sie alles auf einmal haben.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.