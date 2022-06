Knalleffekt: Kisling verlässt Politik

Paukenschlag in der Kremser SPÖ: Albert Kisling legt seine Parteimiedgliedschaft mit sofortiger Wirkung zurück und verlässt mit Ende der Legislaturperiode die Politik. Dementsprechend wird der Langzeit-Sport- und Umweltstadtrat bei der Gemeinderatswahl am 4. September nicht mehr antreten. Auch seine Funktionen im sozialdemokratischen Wirtschaftsverband wird Kisling ab Herbst nicht weiter ausüben, im Gemeinderat wird er bis zur Wahl als „wilder Abgeordneter“ firmieren. Seine letzte Sitzung wird der 59-Jährige am 29. Juni absolvieren.

Ausschlaggebend für seinen überraschend angekündigten Rückzug aus der Politik war laut Kisling die Kandidatenliste der SPÖ für die Gemeinderatswahl, auf der er lediglich Platz elf bekleidet hätte. Beim Urnengang im Jahr 2017 war Kisling noch auf Listenplatz fünf ins Rennen gegangen. „Ich habe so viel für diese Stadt gemacht. Wenn das Wertschätzung ist, dann ist für mich alles vorbei. Mir sind falsche Versprechungen gemacht worden“, übt der SPÖ-Mann Kritik an seinem „Chef“, Bürgermeister Reinhard Resch. Der Abschied sei „mit Schmerzen verbunden. Mir geht es gar nicht gut.“

Auf 15 Jahre Politik – Kisling war seit 2007 Gemeinderat und ab 2012 Stadtrat – blickt der gelernte Unternehmensberater mit gemischten Gefühlen zurück: „Es war wirklich toll, für die Stadt, in der ich geboren bin, etwas bewegt haben zu können. Die Politik ist in all der Zeit bürgernäher geworden. Allerdings ist zu wenig und Vieles zu langsam passiert.“ In Zukunft will sich Kisling wieder seiner Profession, dem Coaching von Unternehmen und dem IT-Wesen, widmen. Bürgermeister Reinhard Resch war vorerst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.